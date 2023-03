Penalty für Joan Mir, Alex Márquez im Warm-up vorne

Auf den ersten MotoGP-Sprint folgt in Portimão der erste volle Renntag der Saison 2023: Repsol-Honda-Pilot Joan Mir muss im Hauptrennen einen Long-Lap-Penalty verbüßen, Enea Bastianini fällt aus.

Das neue Format sieht am Sonntag nur für die MotoGP-Klasse ein auf zehn Minuten verkürztes Warm-up vor. Fabio Quartararo rollte in der ersten Runde mit Problemen an seiner ersten Yamaha M1 aus, beendete die Session auf seinem zweiten Motorrad aber noch auf Platz 2. Die Warm-up-Bestzeit fuhr Gresini-Ducati-Neuzugang Alex Márquez in 1:38,719 min, sein Bruder und Pole-Setter Marc Márquez war Dritter.

Zur Erinnerung: Das gestrige Sprint-Ergebnis mit dem Sieg von Pecco Bagnaia ändert nichts an der Startaufstellung, auch für das Rennen am Sonntag (Start: 15 Uhr MESZ) wird also Marc Márquez auf der Pole-Position stehen.

Die Vorkommnisse in der turbulenten Anfangsphase des ersten Sprints der GP-Geschichte haben für Joan Mir aber sehr wohl Auswirkungen auf das Hauptrennen: Er muss am Sonntag einen Long-Lap-Penalty verbüßen, nachdem er in Kurve 13 mit Fabio Quartararo kollidiert und gestürzt war. Das «FIM MotoGP Stewards Panel» stufte das Manöver des Mallorquiners als «übermäßig ambitioniert» ein. Daran änderte auch ein Einspruch des Repsol-Honda-Werksteams nichts.

Nicht weiter verfolgt wurde von den Regelhütern dagegen der Vorfall, bei dem Luca Marini stürzte und Enea Bastianini abräumte. Der Ducati-Werksfahrer fällt mit einem gebrochenen rechten Schulterblatt sicher auch für den Argentinien-GP aus. Nach einem weiteren Check bei Dr. Giuseppe Porcellini in Modena wird am Montag entschieden, ob sich der WM-Dritte des Vorjahres einer OP unterziehen muss.

MotoGP-Ergebnis Warm-up, Portimão (26.3.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:38,719 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,153 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,155

4. Martin, Ducati, + 0,215

5. Miller, KTM, + 0,301

6. Oliveira, Aprilia, + 0,339

7. Bagnaia, Ducati, + 0,352

8. Brad Binder, KTM, + 0,485

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,492

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,510

11. Nakagami, Honda, + 0,690

12. Rins, Honda, + 0,722

13. Marini, Ducati, + 0,732

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,784

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,995

16. Mir, Honda, + 1,018

17. Zarco, Ducati, + 1,025

18. Viñales, Aprilia, + 1,087

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,170

20. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,224

MotoGP-Ergebnis Q2, Portimão (25.3.):

1. Marc Márquez, Honda, 1:37,226 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:37,290 min, + 0,064 sec

3. Martin, Ducati, 1:37,454, + 0,228

4. Oliveira, Aprilia, 1:37,521, + 0,295

5. Miller, KTM, 1:37,549, + 0,323

6. Bastianini, Ducati, 1:37,584, + 0,358

7. Viñales, Aprilia, 1:37,598, + 0,372

8. Bezzecchi, Ducati, 1:37,616, + 0,390

9. Marini, Ducati, 1:37,622, + 0,396

10. Zarco, Ducati, 1:37,880, + 0,654

11. Quartararo, Yamaha, 1:37,920, + 0,694

12. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,136, + 0,910



Die weitere Startaufstellung:

13. Alex Márquez, Ducati, 1:37,970 min

14. Mir, Honda, 1:38,064

15. Brad Binder, KTM, 1: 38,105

16. Rins, Honda, 1:38,133

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,335

18. Nakagami, Honda, 1:38,439

19. Augusto Fernández, GASGAS, 1:38,464

20. Raúl Fernández, Aprilia, 1:38,492

21. Di Giannantonio, Ducati, 1:38,778