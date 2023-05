Maverick Viñales (6.): «Keine voreiligen Schlüsse»

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales sieht nach dem Freitag in Le Mans noch viel Potenzial für Verbesserungen. Zudem mahnte der Spanier dazu, Ducati und besonders Pecco Bagnaia nicht zu unterschätzen.

Für Maverick Viñales endete ein arbeitsintensiver Tag auf dem 4,185 km langen Bugatti Circuit mit der sechsschnellsten Zeit. Der Aprilia-Star büßte mit 1:31,342 min gerade einmal 0,392 sec auf die Bestmarke von Jack Miller (KTM) ein. Jedoch musste er sich auch Teamkollege Aleix Espargaró geschlagen geben, der hinter Miller Zweiter wurde.

«Wir haben viele Komponenten getestet. Natürlich kannst du dadurch nicht das Maximum aus einer Runde herausholen. Aber dennoch habe ich mich gut gefühlt», blickte «Top Gun» auf seinen Arbeitstag.

«Ich habe mich zwar gut, aber nicht perfekt gefühlt. Trotzdem war ich nur 0,4 sec von der Bestzeit entfernt. Das gibt mir ein gutes Gefühl», betonte der 28-Jährige seine Zuversicht und erklärte den Bereich, in dem er sich noch steigern will: «Ich habe viel Potenzial, um mich am Samstag noch zu verbessern. Besonders beim Anbremsen kann ich noch aggressiver vorgehen und so Zeit gewinnen.»

Nach vier Wochenenden rangiert Viñales als bester Aprilia-Pilot derzeit auf WM-Rang 5. Auch wenn am Freitag mit KTM, Aprilia, Ducati und Honda vier verschiedene Hersteller in den Top-8 vertreten waren und Weltmeister Pecco Bagnaia seine GP23 nur auf Platz 9 gestellt hatte, ist sich Viñales sicher, dass man das Werk aus Borgo Panigale am Samstag und Sonntag auf der Rechnung haben sollte: «In Jerez hat es so ausgesehen, als ob Ducati nicht an der Spitze ist. Letztlich hat Pecco dennoch gewonnen. Wir können daher keine voreiligen Schlüsse ziehen, sondern müssen bis Sonntag warten, um zu sehen, wo Ducati wirklich steht. Alle Bikes funktionieren inzwischen gut und das Niveau ist sehr ausgeglichen. Es geht also darum, an den kleinen Details zu arbeiten, um einen Unterschied auszumachen.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Le Mans (12.05):

1. Miller, KTM, 1:30,950 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,119 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,200

4. Martin, Ducati, + 0,285

5. Zarco, Ducati, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,392

7. Brad Binder, KTM, + 0,402

8. Marc Márquez, Honda, + 0,482

9. Bagnaia, Ducati, + 0,517

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,558

11. Marini, Ducati, + 0,561

12. Quartararo, Yamaha, + 0,700

13. Mir, Honda, + 0,850

14. Rins, Honda, + 0,992

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,040

16. Nakagami, Honda, + 1,048

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,139

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,361

19. Petrucci, Ducati, + 2,072

20. Savadori, Aprilia, + 2,539

21. Folger, KTM, + 2,722



MotoGP-Ergebnis FP1, Le Mans (12.05):

1. Miller, KTM, 1:31,449 min

2. Marini, Ducati, + 0,095 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,218

4. Zarco, Ducati, + 0,315

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,338

6. Mir, Honda, + 0,351

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,353

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,423

9. Viñales, Aprilia, + 0,441

10. Bagnaia, Ducati, + 0,466

11. Quartararo, Yamaha, + 0,497

12. Marc Márquez, Honda, + 0,524

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,704

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,725

15. Nakagami, Honda, + 0,816

16. Martin, Ducati, + 0,847

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,261

18. Rins, Honda, + 1,460

19. Petrucci, Ducati, + 1,719

20. Savadori, Aprilia, + 2,524

21. Folger, KTM, + 3,317

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,623