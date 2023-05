Sieger Marco Bezzecchi: Bart ab, Freundschaft bleibt

Mit seinem Sieg in Le Mans beglich VR46-Ducati-Jungstar Marco Bezzecchi eine lästige Wettschuld, gleichzeitig rückte er in der MotoGP-Tabelle wieder bis auf einen Punkt an seinen Kumpel Pecco Bagnaia heran.

«Endlich kann ich den Schnurrbart abmachen, darüber freue ich mich am meisten», grinste Marco Bezzecchi nach seinem zweiten MotoGP-Sieg. Vor dem Frankreich-GP hatte er den Bart schon kräftig gekürzt. «Das war zu viel für mich, das steht mir nicht so gut wie Jack [Miller]. Ich bin sehr hässlich damit.»

Grund für die ungewollte optische Veränderung war übrigens ein Abend mit seinem Mooney VR46 Racing Team: «Ich habe diese Wette schon im Dezember abgeschlossen, kurz vor Weihnachten. Wir waren beim Abendessen mit dem Team. Um ihnen ein bisschen auf die Nerven zu gehen, habe ich gesagt: ‚Ihr habt alle so einen langen Bart. Wenn ich gewinne, machen wir den Schnurrbart – und der bleibt, bis ich nicht erneut gewinne.‘ Als ich dann aber tatsächlich gewonnen habe, dachte ich mir: ‚Nooo, jetzt muss ich das echt machen?‘ Und ich wurde so nervös, weil der Sieg nicht mehr kommen wollte. Als ich dann in Le Mans gemerkt habe, dass das Gefühl gut war, habe ich mir gesagt: ‚Jawohl, heute ist der Tag gekommen!‘»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Le Mans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Beginn des Rennens © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller und Marc Márquez © Gold & Goose Der Crash von Alex Márquez und Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miller, M. Marquez, Bezzecchi © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen © Gold & Goose Martin, Bezzecchi, Zarco © Gold & Goose Sieger Marco Bezzecchi Zurück Weiter

Durch den Sieg beim 1000. Grand Prix der Geschichte sind nicht nur die Wettschulden beglichen, nebenbei kam der 24-jährige Italiener in der Tabelle durch den Ausfall von WM-Leader Pecco Bagnaia wieder bis auf einen Punkt an seinen Markenkollegen heran.

«Es ist gut, nahe an Pecco dran zu sein, für den Moment. Um ehrlich zu sein, denke ich aber noch immer nicht an die WM», beteuerte Bezzecchi nach seinem zweiten Saisonsieg. «Zunächst einmal, weil wir gesehen haben, dass es mit Sprint und langem Rennen am Wochenende sehr einfach ist, alles sehr schnell zu verlieren. Ich will also einfach so weitermachen, es Wochenende für Wochenende und Rennen für Rennen angehen und es mit meinen Jungs genießen, die fantastisch sind. Jetzt kommt dann Mugello, das wird ein sehr schönes Wochenende», ging der Blick voraus auf seinen Heim-GP am 11. Juni.

Obwohl ausgerechnet zwei Schützlinge aus Valentino Rossis VR46 Riders Academy an der Spitze des WM-Klassements stehen, will «Bez» von keiner besonders großen internen Rivalität sprechen.

«Es ist so, wie es auch von außen aussieht – wir verbringen zu Hause viel Zeit zusammen und auch an den Rennwochenenden kommt er vorbei und wir unterhalten uns ein bisschen. Wir sind sehr gute Freunde, auch wenn es dann auf der Strecke schwierig ist, Freunde zu haben», räumte der WM-Zweite an.

Bezzecchi bekräftigte aber: «Ich will versuchen, es so beizubehalten. Es ist hart, die Rivalität und die Konkurrenz in der MotoGP sind groß, aber einen Freund wie Pecco und die anderen Jungs aus der Academy zu haben, macht es besser. Ich hoffe, das geht mit ihm so weiter.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (14.05.):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Rdn in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6.281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.