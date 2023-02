Honda: Lecuona und Vierge vor WM-Beginn mit Problemen

Iker Lecuona stellte seine Honda am Dienstag nach technischen Problemen am Streckenrand ab

Die Honda-Werksfahrer Iker Lecuona und Xavier Vierge blieben beim finalen Vorsaisontest hinter ihren Erwartungen. Während Vierges Arbeit durch zwei Stürze beeinträchtigt wurde, rätselte Lecuona über seinen Rückstand.

Bevor am Wochenende in Phillip Island die ersten Saisonrennen der Superbike-WM 2023 anstehen, nutzten die Piloten am Montag und Dienstag das gute Wetter auf der 4,445 km langen Strecke, um die letzten Feinschliffe vorzunehmen. Dabei standen auch dem Werksteam der Honda Racing Corporation an beiden Tagen jeweils zwei zweistündige Sitzungen zur Verfügung, die für Iker Lecuona und Xavi Vierge einige Herausforderungen bereithielten.

Lecuona wird am Wochenende sein erstes Superbike-Rennen in Phillip Island bestreiten, da er im vergangenen Jahr in Australien verletzungsbedingt nicht antreten konnte. Der Spanier beendete den finalen Vorsaisontest auf Gesamtrang 8. Mit seiner Zeit von 1:30,930 min lag er 0,658 sec hinter der Bestmarke von Alvaro Bautista (Ducati). «Wir beendeten den Test mit gemischten Gefühlen», offenbarte Lecuona. Er fuhr fort: «Wir haben nicht richtig verstanden, warum wir nicht schneller waren. Ich habe mich auf dem Bike wohlgefühlt, aber besonders auf frischen Reifen haben wir hier und da immer wieder eine Zehntelsekunde verloren.»

Doch der 23-jährige Honda-Pilot betonte auch die Fortschritte, die er während des zweitägigen Tests gemacht hat. «Auf gebrauchten Reifen haben wir im Vergleich zur Vorsaison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Es ist wichtig, dass wir diesen kritischen Punkt gelöst haben, da mir der Reifenverschleiß in der zweiten Rennhälfte immer Probleme bereitet hat.» Dennoch betonte er: «Unsere Erwartungen vor dem Test lagen deutlich höher, vor allem, weil ich die Strecke sehr mag. Wir müssen nun die Daten analysieren und uns eine Vorgehensweise für das erste Rennen überlegen.»

Lecuonas Teamkollege Xavi Vierge bereitete seiner Honda-Mannschaft reichlich Arbeit, nachdem er sowohl am Montagmorgen als auch am Dienstagmorgen zu Sturz gekommen war. «Zunächst einmal möchte ich mich beim Team entschuldigen und dafür bedanken, dass sie mein Bike in Rekordzeit wieder repariert haben, sodass ich am Nachmittag noch einige Runden drehen konnte», entschuldigte sich der Spanier und ergänzte: «Zum Glück habe ich keinerlei Verletzungen davongetragen.»

Der 25-Jährige, der in diesem Jahr seine zweite Saison in der Superbike-WM bestreiten wird, landete in der kombinierten Zeitenliste mit seiner Zeit von 1:31,943 min 1,671 sec hinter Bautistas Bestzeit auf Position 17. Auf seinen Landsmann Lecuona büßte der Spanier knapp eine Sekunde ein. «Wir hatten mehr Probleme als erwartet, auch wenn wir uns insgesamt etwas verbessert haben», gestand Vierge.

«Wir haben uns in Hinblick auf die Rennpace gesteigert, jedoch können wir unser Potential auf neuen Reifen bislang noch nicht ausschöpfen.» Im vergangenen Jahr landete der Honda-Pilot im Rennen in Australien auf Position 8 und ist zuversichtlich, dieses Ergebnis beim Saisonstart zu bestätigen: «Ich starte fit in die Saison und bin bereit, alles zu geben. Wir werden wie gewohnt weiterhin hart arbeiten.»

