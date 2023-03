Michael Rinaldi mit Ansage: «Das ist nicht fair»

Trotz des souveränen Ducati-Auftritts beim Saisonauftakt in Phillip Island mahnte Aruba.it Ducati-Pilot Michael Rinaldi, dass nicht nur das Bike, sondern nach wie vor der Fahrer und das Team den Unterschied ausmachen.

Beim Vorsaisontest in Phillip Island hatte sich abgezeichnet, dass Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista beim ersten Rennen der Mann sein wird, den es zu schlagen gilt. In der Superpole-Sitzung sorgte in Australien dann jedoch Yamaha für die Schlagzeilen, indem sich Troprak Razgatlioglu die Pole-Position schnappte und Superbike-Neuling Dominique Aegerter auf Platz 3 raste. Bautista sprengte die Yamaha-Garde und sicherte sich Startplatz 2. Mit drei Siegen wurde der Spanier seiner Favoritenrolle schließlich gerecht. Doch auch sein Aruba.it Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi setzte sich mit zwei zweiten Plätzen gut in Szene.

Trotz dieser beeindruckenden Vorstellung blieb Rinaldi bodenständig und mahnte zur Zurückhaltung. «Viele sagen, dass die Ducati inzwischen das beste Bike ist. Natürlich ist sie stark, dennoch holte sich die Pole-Position eine Yamaha. Bei den Tests waren wir zwar in Phillip Island und Portimão an der Spitze, in Jerez hingegen nicht.» Zur Erinnerung, beim Portimão-Test war Bautista die Bestzeit vor Jonathan Rea (Kawasaki) und Rinaldi gelungen, während in Jerez Razgatlioglu vor Rea und Bautista landete.

Man kann folglich nicht von einer unschlagbaren Ducati-Dominanz sprechen, wie Rinaldi betonte: «Jonny hat die WM sechs Mal in Folge gewonnen. Da hat auch niemand gesagt, dass die Kawasaki unschlagbar sei. Oder als Toprak die Meisterschaft gewonnen hat, hieß es auch nicht, dass die Yamaha unbesiegbar ist. Hier kämpft kein MotoGP-Bike gegen einer 600er-Maschine. Wir fahren alle auf Superbikes, wir kämpfen alle mit den gleichen Waffen. Es sind nicht nur die Bikes, die den Unterschied ausmachen, sondern die Fahrer, die auf den Bikes sitzen. Es ist nicht fair zu sagen, dass wir nur wegen der Ducati so gut sind.»

Den Erfolg der Mannschaft aus Borgo Panigale begründete der 27-jährige Italiener folgendermaßen: «Wir arbeiten auf eine andere Weise als die anderen, sie müssen härter arbeiten. Das ist der Grund für den großen Unterschied.»

Und auch für den Leistungsunterschied zwischen ihm und Stallkamerad Bautista hatte Rinaldi eine Erklärung parat. «Alvaro fährt teilweise nicht schneller als ich. Aber er schafft es, die Reifen besser zu schonen. Damit hat er am Rennende etwas mehr Spielraum. Ich bin noch nicht auf seinem Level, aber ich bin zuversichtlich, dass ich mit der Zeit auch dort ankommen werde.»