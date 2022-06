Lewis Hamilton reagiert heftig: «Ich bin angewidert»

In den Vereinigten Staaten von Amerika hat das Oberste Gericht das verfassungsmässige Recht auf Abtreibung verworfen. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist darüber entsetzt.

Fast 50 Jahre lang galt in den USA ein landesweites Recht auf Abtreibung – nun hat das Oberste Gericht dies verworfen. Sechs der neun Richter am Supreme Court stimmten für diese Entscheidung. In einem Grundsatzurteil hatte die höchste gerichtliche Instanz der Vereinigten Staaten von Amerika 1973 im Fall Roe gegen Wade landesweit Abtreibungen bis zur Lebensfähigkeit des Fötus, also etwa bis zur 24. Schwangerschaftswoche, ermöglicht. Damals leitete das Gericht ein bundesweites Recht auf Abtreibung aus dem Recht von Frauen auf Privatsphäre ab.

Mehrere Bundesstaaten werden das jüngste Urteil der konservativen Mehrheit am Obersten Gericht nun umsetzen. Einige waren schon vorgeprescht: Ron DeSantis, Gouverneur des Bundesstaates Florida, hatte ein Gesetz zum weitgehenden Verbot von Schwangerschafts-Abbruch nach Woche 15 unterzeichnet. Wer gegen dieses Gesetz verstösst, der muss mit einer Strafe von bis zu zehn Jahren Haft und einer Geldbusse von 100.000 Dollar rechnen. Am GP-Wochenende von Miami äusserte sich dazu auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton.

Der Mercedes-Star sagte: «Ich liebe es, mich in den Staaten aufzuhalten. Aber was im Moment da abgeht, das kann ich nicht ignorieren. Ich kann nicht darüber hinwegsehen, was gewisse Regierungen den Frauen hier antun. Jeder muss die freie Wahl haben zu entscheiden, was mit seinem Körper passiert. Es kann nicht angehen, dass einer Frau diese Wahl weggenommen wird.»

Auf das Urteil des Obersten Gerichts reagiert Hamilton nun so: «Ich bin angewidert von der Entscheidung des Supreme Court. Ich verstehe nicht, wieso Millionen von Menschen grundlegende Rechte aberkannt werden. Und wieder wird es die Verletzlichsten von uns treffen – Frauen, Farbige, Angehörige der LGBTQIA+-Gemeinde.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3