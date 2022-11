Fernando Alonso: «Überholen wird schwierig»

Fernando Alonso wird das Rennen auf dem Yas Marina Circuit von Startplatz 10 in Angriff nehmen. Seinen letzten Einsatz für das Alpine-Team will der zweifache Weltmeister mit einem guten Resultat krönen.

Von den beiden Alpine-Piloten schaffte nur Esteban Ocon in Abu Dhabi den Sprung ins Q3. Der Franzose drehte am Ende die achtschnellste Runde. Fernando Alonso kam nur knapp ins Q2 und am Ende fehlten dem Routinier nur 28 Tausendstel, um es auch ins Stechen um die Top-10-Startplätze zu schaffen.

Wegen der Startplatz-Strafe von Daniel Ricciardo, die der Australier für seinen Crash mit Kevin Magnussen in Brasilien kassiert hat, darf der Spanier auf den zehnten Platz vorrücken – und damit ist er zufrieden, wie er nach der Zeitenjagd erklärte: «Mir fehlte das Tempo, deshalb müssen wir mit dem zehnten Startplatz fürs Rennen glücklich sein.»

«Im Q1 war es schon knapp und im Q2 lagen einige Autos innerhalb einer Zehntelsekunde – es war also wirklich eng», betonte der zweifache Weltmeister, der mit Blick aufs Rennen auch festhielt: «Wir wissen, das es schwierig wird, im Rennen einen Gegner zu überholen, aber wir werden natürlich unser Bestes geben.»

Alonso versprach auch: «Ich werde versuchen, ein paar Positionen nach vorne zu kommen. Es ist mein letztes Mal im Auto von Alpine und ich werde schauen, dass ich das Beste aus dem Rennen machen und meine Zeit mit dem Team mit einem Höhepunkt beenden kann.»

Startaufstellung, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari

04. Carlos Sainz (E), Ferrari

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

06. George Russell (GB), Mercedes

07. Lando Norris (GB), McLaren

08. Esteban Ocon (F), Alpine

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin

10. Fernando Alonso (E), Alpine

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

12. Mick Schumacher (D), Haas

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

16. Kevin Magnussen (DK), Haas

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

19. Alex Albon (T), Williams

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams