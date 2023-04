McLaren: Talentförderung mit Le Mans-Sieger Pirro

​Der englische Traditionsrennstall McLaren will sich mehr um die gezielte Förderung junger Fahrer kümmern. Chef des neuen Programms ist Ex-McLaren-Testfahrer und Le Mans-Sieger Emanuele Pirro.

McLaren Racing krempelt die eigene Nachwuchsförderung um: Das Juniorenprogramm wird neu vom Italiener Emanuele Pirro geführt, der jahrelang für McLaren-Honda Testfahrer war. Der 61-jährige Römer hat fünf Mal die 24 Stunden von Le Mans gewonnen und auch als Formel-1-Rennkommissar gearbeitet.

Das McLaren-Programm wird junge Fahrer vom Kartsport idealerweise bis in die Formel 1 begleiten. Bereits Teil der McLaren-Nachwuchsförderung sind der mexikanische IndyCar-Fahrer Pato O’Ward (23), der 26-jährige Álex Palou aus Spanien, IndyCar-Champion von 2021, sowie der US-amerikanische Teenager Ugo Ugochukwu (am 23. April 16 Jahre alt), der in der Formel 4 fährt.

McLaren-CEO Zak Brown: «McLaren hat eine reiche Tradition in Sachen Talentförderung. Und das soll auch noch lange so bleiben. Wir haben hier bei McLaren ein überaus erfahrenes Team, angeführt von Emanuele, welche jungen Piloten alle Mittel zur Verfügung stellen können auf ihrem Weg Richtung Spitzenmotorsport. Wir sind breit aufgestellt, mit Formel 1, IndyCar und Formel E, und können aufstrebenden Rennfahrern viel bieten.»

Emanuele Pirro sagt: «Diese neue Aufgabe ist aus mehreren Perspektiven reizvoll. McLaren hat mir damals die Möglichkeit geschenkt, als Tesfahrer neben Ayrton Senna, Alain Prost und Gerhard Berger mein Rennhandwerk zu verfeinern. Wir wollen den Junioren in jeder Hinsicht weiterhelfen, hoffentlich gipfelt das in einem Stammplatz in der Königsklasse.»



«Ich liebe es, mit jungen Piloten zu arbeiten. Ich finde das eine sehr bereichernde Aufgabe, und ich kann es nicht erwarten, mit meiner Arbeit zu beginnen. Ich bin Zak Brown und McLaren-Teamchef Andrea Stella sehr dankbar für diese tolle Gelegenheit.»