Fernando Alonso: Kopf von Tsunoda fast explodiert

​AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda (22) spricht über den fast doppelt so alten Fernando Alonso: «Ich habe ihn als Teenager fahren sehen, unfassbar, dass ich heute die Rennstrecke mit ihm teilen darf.»

Für Yuki Tsunoda ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Wie der japanische AlphaTauri-Pilot im Podcast Beyond the Grid verrät, ist es für ihn die grösste Ehre, in der Formel 1 gegen den inzwischen 41-jährigen Fernando Alonso fahren zu dürfen. «Ich habe ihn schon fahren sehen, da war ich noch ein Kind, unfassbar, dass ich heute die Rennstrecke mit ihm teilen darf.»

«Ich wurde wegen meines Vaters auf Fernando aufmerksam, er ist grosser Alonso-Fan. Als ich 12 war, sassen wir in Suzuka auf der Tribüne, in der letzten Kurve vor Start und Ziel. Papa hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie es Alonso meisterhaft versteht, viel Schwung in diese Kurve und damit auf die folgende Gerade mitzunehmen. Fernando ist jeweils der weissen Begrenzungslinie ganz nahe gekommen, machmal war er auch darauf, aber er konnte mit dem lebhaften Auto prima umgehen. Das hat mich tief beeindruckt.»

«Als sich Lewis in Ungarn 2021 wie ein Löwe gegen Lewis Hamilton gewehrt hat, war das für mich eine Inspiration. Er hat den Engländer rundenlang im Griff gehabt, das hat seinem damaligen Alpine-Stallgefährten Esteban Ocon den Weg zu Sieg geebnet. Alonso platzierte sein Auto ideal auf der Bahn, um Lewis in jenen Passagen keine Chance zu geben, in welchen der Mercedes schneller war als der Rennwagen von Alpine. Das war grosses Kino.»

«Als wir später den Grossen Preis der Türkei hatten und ich selber mit Hamilton kämpfte, da habe ich versucht, meinen Renner ähnlich geschickt zu positionieren. Natürlich konnte ich Lewis nicht ganz so lange Gegenwehr leisten.»

Tsunoda gibt zu, dass er ziemlich nervös war, als er Fernando Alonso zum ersten Mal traf. «Aber es zeigte sich, dass er ein sehr netter Kerl ist. Beim Grossen Preis von Spanien 2022 haben wir sogar die Helme getauscht. Ich dachte, mein Kopf explodiert vor Freude! Als erstes habe ich meinen Vater angerufen.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1