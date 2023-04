Q2 in Texas: Pole-Position für Celestino Vietti

Auch das Moto2-Team von Valentino Rossi ist zurück in der Erfolgsspur. Im Q2 in Texas gelang Celestino Vietti die Bestzeit.

Auf dem 5,5 km langen Circuit of The Americas (COTA) in Austin/Texas sicherte sich der Italiener Celestino Vietti die Pole-Position in der Moto2-Klasse. Der Kalex-Pilot aus dem neuen Fantic-VR46-Team von Valentino Rossi hatte schon 2022 die Saison stark begonnen, war dann aber nach vielen Stürzen aussichtslos zurückgefallen. Vietti hatte dann die Moto2-WM nur als Siebter beendet – mit 106,5 Punkten Rückstand auf Weltmeister Augusto Fernández aus dem Red Bull Ajo KTM Team.

Das Qualifying der Moto2-Klasse war bis zu den Schlusssekunden extrem umkämpft. Celestino Vietti ließ Pedro Acosta und Filip Salac.

In den letzten Monaten hatte Celestino Vietti (21) wesentlich kleinere Bäume ausgerissen, als man eigentlich von ihm eigentlich erwartet hatte. Beim Qualifying zeigte der Piemonteser nun aber ein deutliches Lebenszeichen und sicherte sich 30 Sekunden vor Schluss mit einer Zeit 2:09,432 min und einem Vorsprung von 0,020 Sekunden vor Red-Bull Ajo-Fahrer Pedro Acosta die Pole-Position.

Einmal mehr zeigte sich in Texas, dass das Qualifying 1 ein ideales Warm-up für den eigentlichen Kampf um die besten Startpositionen ist. Hinter dem beeindruckend aggressiven Filip Salac (3.), welcher vor lauter Kampfgeist nach seinem ersten Stint beinahe in die Boxengasse krachte, belegten nämlich mit dem Niederländer Bo Bendsneyder (4./2:09.589) und dem jungen Alonso Lopez (5/2:09.751), immerhin Polesetter beim GP von Argentinien, die Schnellsten der Q1-Qualifikation die nächsten Startplätze.

Der Deutsche Moto2-EuropamLukas Tulovic (22) nähert sich bei seinem Comeback nach seiner Handverletzung bei den letzten Vorsaison-Testfahrten auf dem «Circuit of The Americas» in kleinen Schritten besseren Zeiten. Er startet am Sonntag vom 23. Rang.

Sein Intact Liqui Moly Husqvarna-Team wurde trotzdem wieder arg gebeutelt, da sein Teamkollege Darryn Binder nach einem Crash im FP3 mit einem Bruch des Mittelfingers das Handtuch werfen musste.

Ergebnis Q2 COTA, Moto2, 15. April

1.Vietti, Kalex, 2:09,432

2. Acosta, Kalex, + 0,020 sec

3. Salac, Kalex, + 0,116

4. Bendsneyder, Kalex, + 0,157

5. Lopez, Boscoscuro, + 0,319

6. Dixon, Kalex, + 0,320

7. Canet, Kalex, + 0,383

8. Arbolino, Kalex, + 0,430

9. Gonzalez, Kalex, + 0,495

10. Alcoba, Kalex, + 0,654

11. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,721

12. Baltus, Kalex, + 0,725

13. Arenas, Kalex, + 0,979

14. Foggia, Kalex, + 0,994

15. Chantra, Kalex, + 1,013

16. Roberts, Kalex, + 1,114

17. Ogura, Kalex, + 1,601

18. Lowes, Kalex, keine Zeit

ferner:

23. Tulovic, Kalex, 2:11,077