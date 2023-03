Schwächen beseitigt? Miguel Oliveira noch unsicher

Aprilia-Neuling Miguel Oliveira startete vielversprechend in den ersten Tag beim letzten MotoGP-Wintertest 2023 in Portimão. Der Lokalmatador steuerte die RS-GP am Samstag auf Position 6.

Miguel Oliveira wechselte nach dem Saisonfinale 2022 in Valencia von der KTM RC16 auf die Aprilia RS-GP. Der Portugiese, der in der letzten Saison die beiden MotoGP-Rennen in Buriram und Mandalika gewinnen konnte, fuhr bereits in Malaysia starke Rundenzeiten auf seinem neuen Arbeitsgerät.

Am Samstag testete er das italienische Bike nun auch erstmals auf seiner Heimstrecke an der Algarve vor einigen seiner Fans. Nach 75 Runden auf der 4,592 km langen Piste landete der 28-Jährige auf dem sechsten Rang, zu Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati) fehlten dem 17-fachen GP-Sieger 0,695 Sekunden.

«Der Tag war gut und ich habe mich wirklich wohl gefühlt auf dem Motorrad. Wir haben keine Zeitenjagd durchgeführt und die Position ist nicht schlecht. Ich bin wirklich überrascht und ebenso gespannt auf Sonntag, wo wir hoffentlich viele weitere schnelle Runden fahren werden», erklärte Oliveira am Samstagabend. «Das Wetter war am Anfang etwas schwierig, später war es aber sehr angenehm.»

Oliveira: «Ich habe zehn oder elf Runden am Stück zurückgelegt und somit ein Sprintrennen simuliert. Es war keine Simulation im Sinne eines Rennens, aber zumindest einige zusammenhängende gute Runden. Ich hatte dabei den weichen Hinterreifen und einen harten Vorderreifen, der mir etwas Angst machte. Es war ein komisches Gefühl, dennoch konnte ich meine schnellste Runde dabei absolvieren.»

Wie schätzt Oliveira das Kräfteverhältnis in diesem Moment ein? «Ducati, Ducati, Ducati, Aprilia, Ducati…», zählte der Portugiese mit einem Lächeln auf und fügte hinzu: «Ich denke, es ist das, was wir erwartet haben.»

In Sepang vor vier Wochen gab es noch einige Probleme zu bewältigen. Hat sich der Portugiese in diesen Bereichen verbessert? «Auf dem Papier ist diese Strecke viel besser für meinen Stil. Meine Probleme bisher mit der Aprilia sind die Bremszonen, in denen ich auf der Geraden das Bike verzögern muss. Hier gibt es nicht viele solcher Stellen, deshalb weiß ich nicht, ob ich meine Schwachpunkte verbessern konnte.»

Auf der Haupttribüne wurden zeitweise einige Fans gesichtet, dies blieb auch von den Fahrern nicht unentdeckt. «Wir hatten ein paar Fans auf der Tribüne heute, das war schön zu sehen. Die Menschen sind glücklich, wenn sie die Bikes auf der Strecke sehen können.»

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000