Franco Morbidelli: «Unerfüllte Mission mit Yamaha»

Seit seinem Aufstieg ins Yamaha-Werksteam blieb Franco Morbidelli klar hinter den Erwartungen zurück, sein Vertrag läuft am Ende der MotoGP-Saison 2023 aus. Das sagt der Italiener zur Vertrauensbasis.

In Le Mans bestätigte sich der Eindruck, dass die zwei vierten Plätze von Franco Morbidelli in Termas de Río Hondo wohl den speziellen Grip-Verhältnissen in Argentinien geschuldet waren. Bestätigen konnte der Yamaha-Werksfahrer diese Ergebnisse seither nicht mehr.

Bereits im Vorfeld des Frankreich-GP hatte «Morbido» keinen Hehl daraus gemacht, dass auch der Montag-Test in Jerez keine Fortschritte gebracht hatte. Das Sonntag-Rennen in Le Mans beendete er zwar als Zehnter, hinter ihm kreuzten aber nur noch die Ersatzfahrer Petrucci, Savadori und Folger die Ziellinie.

In der WM-Tabelle ist der Vizeweltmeister von 2020 nach fünf Grand Prix auf Rang 13 zu finden. Teamkollege Fabio Quartararo ist auch nur Neunter und spricht längst offen über die bisher erfolglose Suche nach dem fehlenden Potenzial der M1.

Quartararo ist noch bis Ende 2024 an Yamaha gebunden, Morbidellis Vertrag dagegen läuft mit Ende dieser Saison aus.

Wie steht es um das gegenseitige Vertrauen zwischen dem 28-jährigen Italiener und seinem aktuellen Arbeitgeber? «Franky» dachte nach und holte tief Luft, ehe er versicherte: «An meinem Vertrauen in Yamaha ändert sich nichts. Mir ist bewusst – wir sind uns alle bewusst, was uns fehlt. Und ich weiß auch, was wir hatten. Dieser Aspekt sorgt dafür, dass ich zuversichtlich bleibe. Denn es gibt noch Dinge am alten Motorrad, die viel besser funktioniert haben, und das sind Dinge, die uns gehören. Es sind keine Sachen, die wir in dunklen und unbekannten Bereichen suchen müssen – einige schon, aber wenn wir auch nur unser Bestes zusammenfügen, könnte die M1 wieder an den Punkt zurückkehren, eines der besten Pakete zu sein. Leider gelingt uns das im Moment nicht.»

«Ich bleibe aber zuversichtlich, weil das meiner Natur entspricht und weil ich sehe, dass der Willen im Team vorhanden ist», bekräftigte Morbidelli. «Was das Vertrauen von Yamaha mir gegenüber anbelangt, das müsst ihr sie fragen», ergänzte der dreifache MotoGP-Sieger und schmunzelte leicht.

Was ist sein Eindruck? «Ich kann von meiner Mannschaft reden – vor allem in diesem Jahr, in dem ich im Vergleich zu meinem Teamkollegen recht stark bin. Im Vorjahr etwas weniger, aber in diesem Jahr messen wir uns mit dem Teamkollegen, was nicht banal ist. Wir engagieren uns also in diesem üblichen internen Kampf.»

Würde Franky denn bleiben, wenn ihm Yamaha heute eine Vertragsverlängerung anbieten würde? «Ja», antwortete er ohne zu zögern. «Ich würde gerne bei Yamaha bleiben, weil ich mit diesem Motorrad viele schöne Momente erlebt habe und weil ich mich mit den Leuten im Team sehr wohl fühle – und ich habe eine unerfüllte Mission: Ich habe es nicht geschafft, das zu erreichen, was ich mit diesem Team erreichen möchte. Deswegen ist meine Antwort ja.»

In den italienischen Medien wurde zuletzt allerdings auch schon spekuliert, Morbidelli könnte bei VR46 unterkommen, sollte der zweifache Saisonsieger Marco Bezzecchi mit Werksvertrag zu Pramac befördert werden oder sogar ein Kandidat für Yamaha werden.

Wann wird über die Zukunft des Moto2-Weltmeisters von 2017 entschieden, laufen die Gespräche bereits? «Ich glaube, dass wir schon dran sind», verriet Morbidelli. Der VR46-Schützling schob allerdings auch gleich nach: «Meine Mitarbeiter sind aber so gut, dass sie sich komplett um diese Dinge kümmern, und ich in Ruhe gelassen werde.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (14.05.):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Rdn in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6.281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.