Remy Gardner (Yamaha) mit Verständigungsproblemen

Vor seinem Superbike-WM-Debüt stehen auf Remy Gardners Agenda einige Punkte, die der GRT-Yamaha-Pilot vor dem ersten Rennen in Phillip Island noch klären will.

In Phillip Island wird Remy Gardner nicht nur sein erstes Superbike-Rennen, sondern gleichzeitig auch sein Heimrennen bestreiten. Die Generalprobe in Australien hat der Neuling des GRT Yamaha Teams auf Rang 9 abgeschlossen. Auf die Bestzeit von Alvaro Bautista (Ducati) büßte er dabei 0,801 sec ein.

© Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi Zurück Weiter

«Unsere Position spiegelt nicht unsere Geschwindigkeit wider», relativierte Gardner seine Platzierung in der kombinierten Zeitenliste und ergänzte: «Wir haben zwar keine Zeitenattacke gestartet, dafür war meine Pace in der Rennsimulation sehr gut. Im Zeitentableau sieht man einige Fahrer, die zwar auf eine Runde schnell sind, die jedoch eine schwächere Pace haben als wir.»

Nach den Testfahrten in Jerez, Portimao und zuletzt in Phillip Island gibt sich der Moto2-Weltmeister von 2021 für den Saisonstart am Wochenende zuversichtlich, auch wenn er sich selbst noch keinen Sieg zutraut. «Alvaro ist vorne auf einem anderen Level. Auch die zweite Gruppe dahinter wird sehr stark sein, daher denke ich, werden wir uns zunächst in der dritten Gruppe wiederfinden.»

An diese Einschätzung anschließend erörterte der Australier außerdem die Bereiche, in denen er sich noch verbessern muss. «Wir müssen verstehen, was wir tun müssen, wenn das Bike Probleme macht. Manchmal ist die Kommunikation zwischen mir und dem Crew Chief noch etwas schwierig, da man hin und wieder nicht weiß, wie man etwas erklären soll. Wir müssen lernen, meine Kommentare besser mit den Daten zu vergleichen. Aber all das kommt mit mehr Erfahrung. Dabei hat mir dieser Test gut geholfen.»