Maverick Viñales (Aprilia): «Wütend auf mich selbst»

Maverick Viñales will an seiner Leistung auf Slicks im Regen arbeiten

Aufgrund eines vermasselten MotoGP-Qualifyings musste sich Aprilia-Ass Maverick Viñales im Jerez-Sprint mit Platz 7 zufriedengeben. Der Spanier weiß jedoch, woran er arbeiten muss und traut sich am Sonntag den Sieg zu.

Maverick Viñales hatte sich nach Platz 2 am Freitag gute Chancen auf sein erstes Sprint-Podest ausgerechnet. Jedoch fiel er am Samstag im Q2 den wechselhaften Witterungsbedingungen zum Opfer. «Aufgrund des Regens habe ich mich gemeinsam mit meinem Crew-Chief für den weichen Vorderreifen entschieden. Da die Strecke am Ende aber wieder trocken war, war dies die falsche Wahl. Ich konnte nicht ordentlich bremsen, da der Reifen einfach zu weich war», schilderte der Spanier seinen Taktikfehler.

Der Aprilia-Pilot analysierte weiter: «Ich bin etwas wütend auf mich und meine Qualifying-Leistung. Ich hatte nicht das Vertrauen, um ans Limit zu gehen. Daran müssen wir arbeiten. Aufgrund der unklaren Bedingungen wollte ich auf Nummer sicher gehen und bin kein Risiko eingegangen. Dadurch habe ich nicht gepusht, was ein Fehler war.»

Am Ende der 15-minütigen Session landete Viñales auf Rang 10 und musste den Sprint somit aus Startreihe 4 bestreiten. «Mein Start war der bisher beste mit der Aprilia. In diesem Bereich haben wir uns stark verbessert», freute sich der 28-Jährige, der den 11-Runden-Sprint schließlich 3,248 sec hinter Sieger Brad Binder (KTM) als Siebter beendete. Dank seiner Konstanz liegt er damit nach sieben Rennen auf WM-Rang 3.

«Wäre es das lange Rennen gewesen, wäre ich aufs Podium gefahren. Ich habe innerhalb von nur drei Runden sehr viel aufholen können», meinte der Spanier selbstbewusst und betonte mit Blick auf den Rennsonntag: «Ich denke, dass wir den Rhythmus für den Sieg haben.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi 65 Punkte. 2. Bagnaia 62. 3. Viñales 48. 4. Rins 47. 5. Zarco 46. 6. Binder 42. 7. Marini 38. 8. Martin 35. 9. Quartararo 34. 10. Alex Márquez 33. 11. Miller 33. 12. Morbidelli 29. 13. Oliveira 21. 14. Aleix Espargaró 18. 15. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Pedrosa 4. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 112 Punkte. 2. KTM 61. 3. Aprilia 56. 4. Honda 54. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 103 Punkte. 2. Prima Pramac 81. 3. Red Bull KTM Factory Racing 75. 4. Ducati Lenovo Team 67. 5. Aprilia Racing 66. 6. Monster Energy Yamaha 63. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 23. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.